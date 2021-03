Turkije stapt uit Istanbul-verdrag, dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

De Turkse president Erdogan heeft zijn land teruggetrokken uit het verdrag van Istanbul, dat gaat over het bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. Het land behoorde in 2011 tot een van de eerste ondertekenaars.

Landen die de Istanbul Conventie onderschrijven, moeten geweld tegen vrouwen voorkomen, slachtoffers beschermen en daders veroordelen. Tientallen Europese landen hebben het verdrag geratificeerd.

Maar volgens leden van regeringspartij AK is de inhoud van het verdrag niet in lijn met de traditionele familiewaarden in de Turkse samenleving. Ze nemen aanstoot aan de uitleg van gendergelijkheid, die volgens hen homoseksualiteit 'propageert' en de deur openzet naar vrije interpretaties van sekse.

Vorige zomer gingen vrouwen wekelijks de straat op in Istanbul om aandacht te vragen voor het al jaren stijgende aantal moorden op Turkse vrouwen. Zij wilden dat Turkije zich meer zou inspannen om aan de verplichtingen uit het verdrag te voldoen.