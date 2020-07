Turkse vrouwen straat op voor behoud Istanbul Conventie, 'verdrag redt levens'

Het ging als een schokgolf door Turkije: de zoveelste moord op een vrouw door een man uit haar directe omgeving. Het lichaam van de 27-jarige Pinar Gültekin uit de Turkse plaats Mugla werd vorige week gevonden in een bos bij haar woonplaats. Haar ex-vriend bekende dezelfde dag dat hij haar had geslagen en gewurgd en haar lichaam had verbrand. In het politieverhoor zei hij dat hij het in vlaag van woede had gedaan.

Pinar is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. In Turkije neemt het aantal moorden op vrouwen al jaren toe. Volgens cijfers van de organisatie Wij zullen femicide stoppen kwamen vorig jaar 474 vrouwen om het leven door geweld van mannen uit hun directe omgeving. Er wordt gevreesd dat het aantal dit jaar hoger zal zijn, door een toename van huiselijk geweld in de coronacrisis.

Vrouwen stonden al wekelijks met spandoeken en foto's van vermoorde vrouwen op straat om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Nu hebben ze er een nieuwe reden bij. De Turkse regering dreigt uit de Istanbul Conventie te stappen; een Europees verdrag dat landen ertoe dwingt om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld actief aan te pakken.

Het protest van de vrouwen gaat niet alleen over de conventie, maar richt zich ook tegen de Turkse regering, zegt onze correspondent: