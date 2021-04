Zes jaar cel geëist voor verdachte drillrap-ruzie

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen de Rotterdammer Kevin A. (20). A. is een van de verdachten van de gewelddadige confrontatie tussen Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen bij de Pier in Scheveningen.

Justitie verdenkt A. van voorbereidingshandelingen voor moord, omdat hij op 10 augustus vorig jaar een vuurwapen zou hebben meegenomen naar Scheveningen.

Tijdens een steekpartij kwam de 19-jarige Cennethson Janga ('Chuchu') uit Rotterdam om het leven. Twee Amsterdamse verdachten zitten daarvoor nog in voorarrest. Zij staan later dit jaar voor de rechter. Volgende week beslist de rechter of hun voorarrest verlengd wordt.

Geweld gestart

A. heeft zich volgens de officier gemengd in een ruzie tussen rapper Blacka en de Amsterdammer Tyrece B. (20). "A. is op de Pier begonnen met het geweld, waarna er chaos ontstond. In het geweld is Janga doodgestoken", zei de officier woensdag in de rechtbank in Den Haag. "A. is verantwoordelijk voor het begin van het gevecht en de beangstigende situatie die daarna ontstond."