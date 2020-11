Verdachten dodelijke steekpartij pier Scheveningen blijven langer vastzitten

Twee verdachten van een steekpartij op de pier in Scheveningen, waarbij in augustus de 19-jarige Cennethson Janga (Chuchu) uit Rotterdam omkwam, blijven langer vastzitten.

Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald in een inleidende zitting. Volgens de rechtbank is er een "stevige verdenking" dat Darell L. (20) en Roan W. (20) uit Amsterdam betrokken zijn bij de dood van Chuchu, meldt Rijnmond.

Dna en bloed op mes

Op een mes is bloed van het slachtoffer aangetroffen en dna van verdachte Darrel L., zei de officier van justitie tijdens de zitting. In een vuilnisbak werden in totaal drie messen gevonden.

De 19-jarige Chuchu werd op 10 augustus neergestoken op de pier in Scheveningen. Hij overleed niet veel later. De twee Amsterdammers werden diezelfde week opgepakt. De steekpartij zou te maken hebben met een conflict tussen rivaliserende drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam.

Verdachten ontkennen

De beide verdachten spreken de beschuldigingen tegen. "Ik heb niemand vermoord. Ik vind het heel erg wat er is gebeurd", zei verdachte Darrel L. En ook Roan W. ontkent: "Ik ging naar Scheveningen om te chillen en had geen mes bij me. Ik ging niet voor een confrontatie. Het zijn allemaal aannames van de officier."

Een derde verdachte uit Amsterdam is nog voortvluchtig.