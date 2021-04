Explosie op Iraans schip in Rode Zee, mogelijk vergelding van Israël

Een Iraans schip in de Rode Zee dat mogelijk dient als uitvalsbasis voor de Revolutionaire Garde is beschadigd geraakt door een explosie. The New York Times schrijft dat Israël achter de mijnaanval zit.

Een Amerikaanse bron zegt tegen de krant dat Israël de VS heeft laten weten dat het verantwoordelijk was voor de aanval. Het zou een vergelding zijn voor recente aanvallen op Israëlische schepen, vermoedelijk uitgevoerd door Iran. Een woordvoerder van het Israëlische leger wil niet op het bericht reageren.

Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken raakte niemand op de MV Saviz gewond en is er weinig schade ontstaan aan het schip. Iran zegt dat de Saviz een commercieel vrachtschip is dat al sinds eind 2016 in de Rode Zee ligt om piraterij in de regio te bestrijden.

'Iraans moederschip'

Maar volgens Amerikaanse onderzoekers is de Saviz in werkelijkheid een Iraans spionageschip dat wordt aangestuurd door de Revolutionaire Garde, het elitekorps van Iran. Het zou het moederschip zijn waarmee Iran de Houthi-rebellen in Jemen helpt, zodat die bijvoorbeeld aanvallen op schepen kunnen uitvoeren.

Op beelden van het Saudische leger, dat persbureau AP enkele jaren terug al in handen kreeg, zijn bemanningsleden op de Saviz te zien in militair tenue. Ook zou het schip bevestigingspunten voor machinegeweren op het dek hebben staan en zouden de antennes van het schip ongebruikelijk zijn voor commerciële vrachtschepen. Dat wijst volgens Saudi-Arabië eerder op afluisterapparatuur.

Saudi-Arabië en Iran zijn betrokken bij de oorlog in Jemen, waarbij de Saudiërs de regering steunen en Iran de Houthi-rebellen.

De Saudische zender Al Arabiya filmde in 2018 deze beelden van de Saviz: