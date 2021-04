Vrachtschip verliest ten noorden van Ameland vijf containers

Op de Noordzee ten noorden van Ameland heeft een vrachtschip vijf containers verloren. Het gaat om het schip Baltic Tern dat vanuit Duitse wateren langs de Wadden voer. Op ruim 27 kilometer ten noorden van Ameland zijn de containers overboord geslagen.

Drie van de containers bevatten droge goederen, een is geladen met aceton en de vijfde is leeg. Twee containers die nog op het dek staan, dreigen ook overboord te slaan.

De Baltic Tern is zo'n 170 meter lang en op weg naar Rotterdam. Een vliegtuig van de Kustwacht probeert de containers te lokaliseren. De scheepvaart ter plaatse wordt geïnformeerd. Of er een risico is dat de containers op een van de Waddeneilanden aanspoelen, is nog niet duidelijk.