OVV: containerschepen in noordwesterstorm niet meer langs Wadden

Grote containerschepen moeten bij noordwesterstorm de vaarroute langs de Waddeneilanden mijden. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek naar het verlies van 342 containers door de MSC Zoe begin vorig jaar.

Het schip was in de nacht van 1 op 2 januari 2019 met ruim 8000 containers onderweg van Portugal naar Bremerhaven, in Duitsland. Uit het onderzoek blijkt dat de MSC Zoe op zes punten een deel van de lading verloor, in totaal 3 miljoen kilo. Een deel daarvan spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden, waaronder veel plastic korrels.

Extreme krachten

Volgens de onderzoeksraad ging het mis door een combinatie van factoren. Om te beginnen stond de storm, uit het noordwesten, dwars op de vaarrichting van het schip. Daardoor maakte de MSC Zoe "extreme slingerbewegingen". Ook spoot het zeewater langs de zijkant van het schip omhoog tegen de containers.

Omdat de zee ter plekke ondiep is, kan het zijn dat het hevig deinende schip de bodem heeft geraakt. "Deze fenomenen veroorzaken extreme krachten op het schip, de containers en de sjorsystemen waarmee de containers zijn bevestigd. Hierdoor kunnen containers losraken en overboord slaan", aldus de onderzoekers.