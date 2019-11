Nog steeds flink wat plastic korrels op Schiermonnikoog na containerramp

Natuurmonumenten heeft in kaart gebracht waar op Schiermonnikoog de meeste plastic korrels liggen die vrijkwamen bij de ramp met containerschip MSC Zoe. Dat schip verloor begin dit jaar in zee ten noorden van de Waddeneilanden een groot aantal containers. In die containers zaten ook veel zakken met korrels kunststofgranulaat, een grondstof voor plastic. Die spoelden vooral aan op Ameland en Schiermonnikoog.

Uit onderzoek van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog blijkt dat op dat eiland ongeveer 70 procent van de korrels is opgeruimd, maar dat de rest nog steeds rondzwerft. "We komen nog dagelijks grote aantallen korrels tegen, vooral op de vloedlijn", zegt Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten. Volgens Zwart is moeilijk te zeggen of die korrels uit zee komen of over het eiland waaien.

Onderzoekers brengen de hoeveelheid plastic korrels in kaart: