Berging Nederlands schip voor Noorse kust op punt van beginnen

Boskalis hoopt snel te kunnen beginnen met de berging van het Nederlandse vrachtschip dat daar begin deze week in slecht weer in problemen raakte. Twee sleepboten die door het Nederlandse bergingsbedrijf zijn ingehuurd, zijn inmiddels aangekomen bij het schip, de Hendrika Eemslift.

Zeven medewerkers van Boskalis zijn in het Noorse Alesund. Zij zullen zodra het weer het toelaat met helikopters worden overgevlogen. Enkele medewerkers moeten worden afgezet op een van de slepers en de anderen op de Hendrika Eemslift zelf. De bedoeling is om dan een verbinding tot stand te brengen en het schip naar rustiger water te slepen.

Volgens een woordvoerder is het weer nu nog te slecht om mensen op de schepen af te zetten, maar verwacht wordt dat dat aan het begin van de middag wel kan. Eerder vandaag is er wel een inspectievlucht naar de Hendrika Eemslift geweest.

Bemanning van boord

Het schip, dat ruim 110 meter lang is, kreeg maandagochtend te maken met een schuivende lading, waardoor het ging overhellen en niet meer goed bestuurbaar was. Nadat er een noodsignaal was afgegeven, kwam een reddingsoperatie op gang. Aanvankelijk werden acht van de twaalf bemanningsleden met helikopters van de Noren van boord gehaald.

De kapitein bleef in eerste instantie met drie anderen achter op de Eemslift, maar omdat het risico toch te groot werd geacht, werden zij later ook van boord gehaald. Het schip voer nog een tijd op de automatische piloot, maar inmiddels dobbert het, zegt de woordvoerder van Boskalis. Het drijft nu richting de Noorse kust en zou daar binnen 12 uur aan kunnen komen.

Boskalis was eerder verantwoordelijk voor het lostrekken van het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal.