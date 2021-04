'Ruim 40 procent meer miljoenenwoningen in Nederland'

Het aantal woningen met een waarde van meer dan een miljoen euro is het afgelopen jaar met ruim 40 procent gestegen, meldt het FD op basis van gegevens van Calcasa. Volgens het taxatiebedrijf nam het aantal miljoenenwoningen niet eerder zo fors toe in een jaar tijd. De dienstverlener begon in 2007 met het tellen van miljoenenwoningen.

Eind 2019 waren er in Nederland nog zo'n 60.000 miljoenenwoningen, een jaar later was dat aantal gestegen naar 84.400. Vooral in Zwolle, Tilburg en Eindhoven groeide het aantal woningen met een waarde van boven de miljoen euro flink, met meer dan 70 procent. Amsterdam was met 14.000 woningen nog steeds de stad met veruit de meeste dure woningen. Het aantal nam daar wel minder hard toe dan gemiddeld.

De toename van het aantal miljoenenwoningen wordt logischerwijs veroorzaakt door de stijgende huizenprijzen. Het afgelopen jaar betaalden kopers van bestaande woningen volgens cijfers van het CBS gemiddeld 7,8 procent meer dan in 2019.

Er lijkt bovendien voorlopig geen einde te komen aan de prijsstijgingen: koopwoningen waren in februari van dit jaar 10,4 procent duurder dan in februari 2020. Dat betekende de sterkste stijging in bijna twintig jaar.