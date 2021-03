Vorige maand hoogste prijsstijging koophuizen in bijna 20 jaar

De Nederlandse huizenprijzen zijn in februari het sterkst gestegen in bijna twintig jaar. Koopwoningen waren vorige maand gemiddeld 10,4 procent duurder dan in februari een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Van een coronadip lijkt op de woningmarkt absoluut geen sprake, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen tegen het ANP. De pandemie heeft mogelijk zelfs nog voor een extra stijging van de huizenprijzen gezorgd. Doordat mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden, hebben zij meer geld gespaard.

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn bovendien 41.387 woningen gewisseld van eigenaar, bijna 26 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk heeft dit te maken met de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar per.

In de zomer van 2013 bereikten de huizenprijzen een dieptepunt en vanaf dat moment zette een onafgebroken stijging in. In 2019 zwakte die stijging iets af, maar in 2020 trokken de prijzen toch weer aan.

Doordat de hypotheekrente nog altijd erg laag is, bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben met name starters veel moeite om een huis te bemachtigen. Ook buiten de Randstad is de vraag naar woningen groot en komen starters met een modaal inkomen maar moeilijk aan een koopwoning.