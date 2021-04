Formatie dag 20: opnieuw beginnen met oudgediende Tjeenk Willink

Politiek verslaggever Ron Fresen:

"De formatie zit niet meer zo vast als voor het weekend. Een aantal grote partijen heeft tijdens de Paasdagen de knopen geteld en de conclusie is dat het niet gelukt is om Rutte zo zwaar te beschadigen dat hij opstapt. Daarom gingen D66 en CDA vandaag vooral op zoek naar een uitweg. Ook bij de PvdA en GroenLinks proef je dat de deur niet helemaal dicht zit voor regeren met Rutte.

Ze moeten ook wel, want de VVD laat Rutte niet vallen en een echt alternatief, een coalitie zonder de VVD, is er niet. Daarom proberen ze via de inhoud de draai te maken. Ze willen kijken of er met Rutte een stevig plan te maken is voor een nieuwe bestuurscultuur, met meer macht voor de Tweede Kamer.

De kansen voor Rutte zijn weer iets gestegen, maar hij zal echt moeten laten zien dat hij die nieuwe cultuur wil. Hij moet zijn vierde kabinet met goed gedrag als het ware verdienen. En in het debat bleek dat de wonden nog vers zijn, dus het is niet zo dat we nu weer op de oude voet doorgaan.

Nieuwe verkiezingen, zoals sommige oppositiepartijen willen, liggen nu niet voor de hand. Dan zou de politiek al na een paar weken tegen de kiezer zeggen: we komen er niet uit, zegt u het maar. Dat vinden de meeste partijen een brevet van onvermogen."