Kamer deels morrend akkoord met Tjeenk Willink, vertrouwensvraag op tafel

VVD-leider Rutte maakte als eerste spreker duidelijk dat hij en niemand anders deze gesprekken namens zijn partij gaat voeren. Hij zei uitvoerig over de ontstane situatie nagedacht te hebben.

Rutte: "En de rode draad is het vraagstuk van macht en tegenmacht. Hoe ga je om met regeerakkoorden en de relatie tussen kabinet en Kamer. De cultuur die we hebben bij de overheid en het ambtelijk apparaat." Hij wil dat informateur Tjeenk Willink dit thema meeneemt in de gesprekken.

Ook Rutte kreeg kritiek van PVV, SP, Partij voor de Dieren en anderen omdat de oppositie vindt dat Rutte zou moeten opstappen. SP-leider Marijnissen noemde Rutte een sta-in-de-weg voor een vlotte formatie.

PVV-leider Wilders wil nieuwe verkiezingen. Rutte zei niet bang te zijn voor verkiezingen, maar vindt dat nu niet verstandig. Hij wil eerst dat alle partijen met de informateur spreken om te zien of het vertrouwen kan worden hersteld.

Nieuwe Kamervoorzitter

Die vertrouwensvraag lag in het debat meteen op tafel toen PVV-leider Wilders informeerde of Kaag en Rutte een akkoord hadden gesloten over de D66-kandidaat voor het Kamervoorzitterschap.

Wilders vroeg aan Kaag: "Wat heeft u hierover tegen Rutte gezegd en wat hebben uw partijgenoten tegen andere VVD'ers gezegd?"

Kaag vertelde dat zij vanochtend was gebeld door D66-Kamerlid Bergkamp die zei dat zij zich kandidaat ging stellen. Kaag: "En tegen Rutte heb ik in een persoonlijk gesprek gezegd dat D66 er aan dacht om Bergkamp te kandideren. En dat dit voor mij een vrije kwestie is, dus ik heb ook niets gevraagd. Ik heb het gemeld zonder enige verwachting."

Rutte zei in het gesprek met Kaag dat hij het ook een goed idee vond om de verkiezing niet vooraf af te spreken, vertelde Kaag. In het debat bevestigde Rutte de lezing van Kaag.

Maar Wilders vertrouwde het niet. "U heeft met elkaar gebeld, in een persoonlijk gesprek. Dat stinkt en u beïnvloedt de procedure", zei hij. Kaag accepteerde deze aantijging niet. Zij zei dat Wilders altijd alles zijn eigen kleur en verdachtmakingen meegeeft. "U schetst hier zichzelf mee. Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Ik gooi die aantijging keihard terug."