D-reizen failliet verklaard; 'een gitzwarte dag voor ons'

D-reizen, een van de grootste reisorganisaties van Nederland, is failliet verklaard. Volgens het bedrijf kwam er vanwege de coronacrisis nauwelijks geld binnen door de reisverboden. Ook zou het fonds van de overheid, het voucherfonds, te laat zijn goedgekeurd om D-Reizen te kunnen redden.

Bij het bedrijf werken ruim 1150 mensen bij de 285 reisbureaus in Nederland. Een curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart.

"Het is een gitzwarte dag voor ons", zegt Jan Henne De Dijn, de hoogste baas van het bedrijf. Hij kocht het bedrijf eind vorig jaar over van een Duits reisconcern. "Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen. Met ons faillissement valt een belangrijke schakel weg in de reisindustrie in Nederland."

'Too big to fail'

"Dit is hartstikke triest voor alle mensen die bij D-reizen werken", reageert Frank Oostdam, directeur van reiskoepelorganisatie ANVR. "Het is een iconisch bedrijf, dat geschiedenis heeft geschreven in de reissector. Je denkt dat D-reizen too big to fail is, maar dat blijkt nu niet."

Volgens Oostdam kan het faillissement gevolgen hebben voor andere bedrijven. "D-reizen neemt zo'n centrale plek in de reissector in, dat het een domino-effect kan hebben. Meerdere touroperaties die aan D-reizen leveren, kunnen ook in de problemen komen."

Klanten die nog vouchers hebben bij D-reizen, hoeven zich volgens Oostdam geen zorgen te maken. "Die krijgen die nog steeds vergoed via het Stichting Garantiefonds Reisgelden."

Fonds

D-Reizen probeerde de afgelopen weken om sneller duidelijkheid te krijgen over een nieuw fonds van de overheid. Met geld uit dat fonds konden reisorganisaties consumenten geld teruggeven voor de vouchers die ze eerder hebben ontvangen.

De Europese Commissie heeft het fonds inmiddels goedgekeurd, maar D-reizen wachtte nog altijd op de eerste betaling. Dat is volgens het bedrijf mede de nekslag geweest.

Toch is Oostdam niet bang dat andere grote reisbedrijven zullen volgen. "Alle reisbedrijven hebben liquiditeitsproblemen", zegt Oostdam. "Er zijn meerdere manieren om aan geld te komen, maar dat is D-reizen kennelijk niet gelukt. Ik denk daarom dat de late uitbetaling voor D-reizen niet de doorslaggevende factor is geweest voor het faillissement."