Nasleep Suezblokkade is logistieke puzzel van jewelste voor haven Rotterdam

Nu de Suezstremming is opgeheven en zo'n 60 schepen de komende weken richting Nederland varen, zijn bedrijven in en rondom de Rotterdamse haven druk aan het kijken hoe de binnenkomende stroom goed kan worden afgehandeld.

Want dat een zeeschip een paar dagen vertraging heeft, bijvoorbeeld door slecht weer, zijn ze in de Rotterdamse haven wel gewend. Maar tientallen schepen die zo'n zes dagen of meer te laat komen - dat is echt wat anders.

"Zonder twijfel een uitdagende klus", zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam. "Maar met de juiste voorbereiding denken we dat we deze stroom goed kunnen opvangen."

'Sudoku-puzzel'

Een van voorzorgsmaatregelen is het dringende verzoek aan im- en exporteurs om de containers die er nu staan zo snel mogelijk weg te halen, zodat er ruimte komt. Ook nemen rederijen bestaande routes onder de loep. Alles om een infarct op de terminals te voorkomen.

"Bij de rederijen is het een grote sudoku-puzzel", vat Marco Tak samen. Hij is directeur van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en bekijkt in welke havens er ligplaatsen vrij zijn voor de schepen om aan te meren. "Belangrijk is nu dat de containers heel snel van de terminals afgehaald worden, zodat er ruimte komt en de containers niet vast komen te staan."

De haven verwacht zes tot acht extra zeeschepen per dag in de tweede helft van komende week. Die moeten een plek krijgen om te lossen. Maar aan de kade is het dringen, want ook de kleinere binnenvaartschepen willen aanmeren om de containers af te halen.

Chauffeurstekort

"Wij zijn afhankelijk van de afhandeling in Rotterdam, dus of onze schepen wel of niet geholpen gaan worden", zegt Remon Versteijnen, commercieel manager bij BTT Multimodal Container Solutions. Hij haalt straks de containers op in Rotterdam en vervoert ze per trein en per schip richting distributiecentra in binnen- en buitenland.

Op zijn containeroverslag in Tilburg is het nu nog heel rustig als gevolg van de blokkade van het Suezkanaal. "Normaal gesproken kun je de lijnen hier niet zien op de grond. Maar kom over twee weken terug, dan zie je hier stapels met containers staan."

Versteijnen vervoert via de binnenvaart en spoorlijnen naar overslagstations. Van daaruit moeten de containers verder per truck. Ook daar verwacht hij problemen. "Die trucks weet ik nog wel te vinden, maar er is natuurlijk al jaren een chauffeurstekort in Nederland. Zeker nu we meer spullen dan ooit moeten vervoeren door corona, zullen we daartegenaan lopen."

Prognoses maken

Een van die problemen is de vertraging waarmee de producten in die containers zullen aankomen bij zijn afnemers. Dat terwijl de klanten van Versteijnen zeggen echt niet langer te kunnen wachten.

"De goederen die over een week aankomen, dat zijn vaak goederen die al in de folder staan. Dat zijn ook goederen die al verkocht zijn. Dus onze verladers, die zitten echt met problemen, want de spullen hadden uiteindelijk allang op hun webshop beschikbaar moeten zijn. En dat is momenteel niet zo."

"Nu kunnen we nog niks. Maar over een week, ja dan weten we niet hoe we het moeten gaan doen. Dus het is momenteel vooral prognoses maken en het zo goed mogelijk voorbereiden, zodat aan de achterkant zo min mogelijk vertragingen gaan ontstaan."