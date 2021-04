Extremistisch geweld in Mozambique gevoed door westerse gaswinning in de regio

Het extreem gewelddadige jihadisme in het noordoosten van Mozambique heeft te maken met de activiteiten van westerse bedrijven in de regio, waaronder ook Nederlandse. Gaswinning speelt een grote rol in de regio.

De werelden van de jihadisten en deze gasbedrijven botsten in de afgelopen dagen duidelijk, nadat strijders van een Mozambikaanse islamitische groepering de havenstad Palma hadden ingenomen. Tientallen mensen werden vermoord, onder wie Zuid-Afrikaanse en Britse expats die werkzaam waren voor het Franse gasbedrijf Total. Duizenden Mozambikanen en expats sloegen op de vlucht.

In Palma ligt het hoofdkwartier van de gaswinning van Total. Het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord verleent hand- en spandiensten bij de aanleg van de pijpleidingen en het Nederlandse ministerie van Financiën overweegt om hier een kredietverzekering ter waarde van 600 miljoen euro voor af te sluiten.

Van Oord verklaarde deze week zijn vier schepen naar de zuidelijker gelegen stad Pemba te hebben verplaatst. Een woordvoerder noemde de situatie eerder tegenover NRC schrijnend, maar terugtrekking uit het gasproject is volgens hem prematuur.

Jihadistische opstand

Het geweld in het noordoosten van Mozambique begon in 2017, zeven jaar nadat voor de kust een van de grootste gasbellen ter wereld was gevonden. De investeringen in de gasindustrie stegen explosief, maar de lokale bevolking bleef achter.

De jihadistische opstand begon uit ongenoegen van de lokale bevolking over de verwaarlozing van Cabo Delgado, een provincie waar vooral moslims wonen. Mozambique is overwegend christelijk.

Maar het geweld is zich de afgelopen maanden steeds meer gaan keren tegen de burgerbevolking. Meer dan 2500 Mozambikanen kwamen om het leven bij massale onthoofdingen en bij gevechten tussen de jihadisten en het regeringsleger.

Correspondent Bram Vermeulen bezocht de regio en ging in gesprek met vluchtelingen: