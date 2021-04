Slapende wasbeer in Vught trekt veel bekijks

Wasberen zijn 'invasieve exoten', afkomstig uit Noord- en Midden-Amerika, en ze komen van nature in Nederland niet voor. Ze werden ooit uit Noord-Amerika gehaald voor de pelsdierhouderij en ze werden ook als huisdier gehouden. Doordat er wasberen ontsnapten, zijn ze ook in de Europese natuur terechtgekomen.

Sinds een paar jaar worden de dieren steeds vaker in Nederland gezien. Nederland wil voorkomen dat de wasberen zich hier vestigen. De Europese Unie wil alle invasieve exoten uit de Europese natuur verwijderen en in Nederland zijn de provincies verplicht deze regelgeving uit te voeren. In Limburg is al langer overlast door wasberen. Twee jaar geleden werd daar besloten om ze daarom te gaan vangen.

Spechten beschermen

Boswachter Jochem Sloothaak wil het dier wel zo snel mogelijk weg hebben uit de Brabantse natuur. "Mensen onderschatten wat de wasbeer kan aanrichten", zegt Sloothaak tegen Omroep Brabant. "Je kunt het dier vergelijken met een nerts. Ze eten alles wat ze tegenkomen. Nu is het er maar één. Maar in Duitsland is al sprake van een plaag." De boswachter van Brabants Landschap is dan ook voorstander van het bestrijden van zulke exoten. "Om zo onze spechten, uilen, eekhoorns en weidevogels te beschermen."

Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren in Brabant vindt niet dat de wasbeer slecht is voor de natuur. "We moeten leren leven met de wasbeer, als deel van onze natuur", zegt hij. "We gaan zo snel als kan een motie indienen in Provinciale Staten om te zorgen dat de wasbeer niet gedood wordt, maar hoogstens gevangen. En wat ons betreft laten we de wasberen in Brabant verder met rust."

De gemeente Vught laat aan het Brabants Dagblad weten dat er opgetreden gaat worden tegen de wasbeer. Volgens een woordvoerder zijn er Europese regels die voorschrijven dat de wasbeer moet worden afgemaakt. De gemeente gaat een melding doen van de wasbeer. Uiteindelijk wordt er een jager aangewezen om het dier uit te schakelen. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.