6918 nieuwe besmettingen, gemiddeld lichte daling

Hoewel het aantal besmettingen licht is gedaald, telt Nederland gemeten naar inwoneraantal relatief veel besmettingen. Nederland doet het slechter dan alle omringende landen. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal besmettingen na een flinke piek fors afgenomen.

Vandaag werd bekend dat Duitsland een negatieve test eist voordat Nederlanders dat land in mogen, vanwege het "bijzonder hoge" aantal coronabesmettingen dat ons land telt.