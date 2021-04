Reiziger uit Nederland moet negatieve test kunnen tonen bij binnengaan Duitsland

Mensen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen, moeten een recente negatieve coronatest kunnen tonen als ze de grens oversteken. De maatregel gaat dinsdag in, heeft de Duitse regering besloten. Voor grenswerkers geldt een uitzondering. Er komen vooralsnog geen strenge grenscontroles, wel kunnen mensen langs de kant worden gezet door de politie voor controle. Ook moeten ze hun reis online aanmelden.

Duitsland heeft Nederland als hoogrisicogebied aangeduid vanwege het "bijzonder hoge" aantal coronabesmettingen. Hiervoor stond Nederland te boek als risicogebied en hoefden reizigers pas na 48 uur een coronatestuitslag te laten zien.

Nederland is na Tsjechië, Polen en Frankrijk het vierde buurland van Duitsland dat als hoogrisicogebied wordt gezien. Dat gebeurt als er meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn in zeven dagen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen om tot en met 15 mei niet naar het buitenland te reizen, alleen als dat noodzakelijk is.

Blijf thuis

Premier Rutte en zijn collega Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen riepen eergisteren mensen op om met Pasen niet de grens over te gaan, als dat niet noodzakelijk is. "Wat u in het buurland moet regelen, mag u doen. Maar voor de rest willen wij u met klem verzoeken: blijf thuis. Ga niet op vakantie en ga er ook niet op uit in het buurland."

De beide premiers stelden in de gezamenlijke verklaring dat de actuele situatie een uitdaging is in een grensregio waar de maatschappelijke en economische verbondenheid zo groot is. "Laten we met begrip voor elkaar en met verantwoordelijk gedrag ervoor zorgen dat dit jaar het begin van het einde van de pandemie wordt ingeluid."