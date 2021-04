SP roept partijen op kleur te bekennen: met Rutte door of niet

SP-leider Marijnissen roept PvdA, GroenLinks, CDA en D66 op duidelijk te maken of ze met Rutte verder willen als VVD-leider en mogelijke premier of niet. Dat zei ze in het programma WNL op Zondag.

Gisteren liet ChristenUnie-leider Segers weten niet meer met Rutte te willen samenwerken in een volgend kabinet. Segers zei dat er een nieuwe politieke cultuur moet komen, en dat hij vindt dat Rutte die cultuur na de gebeurtenissen van deze week niet kan dragen.

Deze week kwam Rutte zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij - in tegenstelling tot eerdere uitspraken - in de verkenningsgesprekken wel over CDA-Kamerlid Omtzigt gesproken had. Ook zijn uitlating dat niemand verantwoording zou afleggen over het zinnetje "Positie Omtzigt, functie elders", was tegen het zere been van veel Kamerleden.

'Grote problemen'

De Kamer eiste opheldering en er kwam een debat waarin de hele Kamer behalve de VVD een motie van afkeuring steunde. Een motie van wantrouwen haalde het niet. CDA, ChristenUnie en D66 steunden die motie niet zodat Rutte leiding kan blijven geven aan het demissionaire kabinet. Maar de ChristenUnie liet gisteren dus weten niet meer met Rutte verder te willen in een nieuw kabinet.

De VVD maakte gisteren duidelijk wel met Rutte door te gaan en Rutte zei tegen de NOS dat ook te willen en "strijdbaar" te zijn. "Omdat we met Nederland voor grote problemen staan. Met corona en hoe we dit land weer opbouwen."

Dinsdag verder

Wat Marijnissen betreft is dat niet meer met Rutte als leider. Zij vindt dat er nu een breuk moet komen met oude machtspolitiek en acht het van belang dat partijen als D66 en CDA, maar ook GroenLinks en PvdA nu "duidelijkheid verschaffen" wat ze ervan vinden.

D66 en het CDA lieten eerder weten de paasdagen te willen gebruiken om zich te bezinnen. Ze hebben nog niet op de uitspraken van Segers van gisteren gereageerd.

Komende dinsdag komen de zeventien partijen in de Kamer bijeen en volgt er daarna vermoedelijk een debat. Centraal zal staan welke nieuwe informateur met een nieuwe opdracht aan de slag zal gaan. Wat Marijnissen betreft, is het niet iemand die nu in het kabinet zit of in een nieuw kabinet wil komen.