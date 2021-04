VVD: wij gaan door met Rutte

Mark Rutte heeft als leider van de VVD de volledige steun van de partij. Dat zeggen waarnemend fractievoorzitter Hermans en partijvoorzitter Van der Wal in een reactie op het nieuws dat de ChristenUnie niet met Rutte in een nieuw kabinet wil zitten.

Segers liet vanmorgen in het Nederlands Dagblad weten niet meer verder met VVD-leider Rutte te willen en hij lichtte dat later toe aan de NOS. Volgens Segers is er afgelopen week iets geknapt waardoor hij niet meer met Rutte wil samenwerken. "Er wordt op een manier met de waarheid omgegaan die voor ons heel problematisch is."

'Open vizier'

Voor de VVD is het geen optie om met Rutte te breken, zegt de partij in haar reactie. Hermans en Van der Wal noemen hem "de man die Nederland tien jaar lang door verschillende grote crises heeft geloodst. Die met open vizier politiek bedrijft en vele partijen en meningen heeft weten te verbinden in oplossingen voor Nederland."

Ze erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Maar "waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn. En dat er van fouten geleerd wordt. Dat geldt voor onze partij en dat geldt in de eerste plaats voor Mark Rutte zelf."

Wat de formatie betreft zegt de VVD dat het nu niet aan hen als partij is, maar aan de Kamer. De partij houdt -net als gisteren- vast aan de lijn dat het nu eerst wachten is op de komst van een informateur. De partij zegt zich "coöperatief" te willen opstellen. De Kamer komt komende dinsdag bijeen met voorzitter Arib. De verwachting is dat er daarna een debat is, waarin een informateur wordt aangewezen.

Ledenbrief

Van der Wal en Hermans hebben de VVD-leden vandaag ook een brief gestuurd, voor de tweede dag op rij. Ze vragen hun daarin het hoofd koel te houden. "Het zal mogelijk nog een heftige tijd worden de komende weken. Met veel berichten in de media, een mogelijk effect op de peilingen en veel mensen die een mening zullen hebben over de VVD". schrijven ze.

"Dat hoort helaas ook bij de politieke strijd die gaande is", vinden Van der Wal en Hermans. "Maar het is juist aan de VVD om daarbij het oog op de bal te houden. Wij doen dit namelijk niet voor onszelf, maar voor Nederland."

Binnen de achterban van de VVD is er intussen veel steun voor Rutte, blijkt uit gesprekken die de NOS had met partijleden. Ad Lagas, voorzitter van Klassiek Liberaal - een club met 150 actieve leden waaronder wethouders en raadsleden - zegt: "We staan voor 100 procent achter Mark Rutte."

Politieke cultuur

De formatiekwestie kreeg vandaag een nieuwe wending door het interview met CU-leider Segers in het Nederlands Dagblad. Hij noemde de gebeurtenissen van afgelopen week de druppel de emmer deed overlopen. Hij zei dat er wat de ChristenUnie betreft een eind moet komen aan "een cultuur waarin de toeslagenaffaire heeft kunnen plaatsvinden, en eerder al de bonnetjesaffaire".

De manier waarop met tegenmacht wordt omgegaan noemt Segers "heel schadelijk voor de politieke cultuur".

CDA en D66

CDA en D66, de andere twee partijen waarmee ChristenUnie en VVD een demissionaire regering vormen, wijzen voor een reactie op het standpunt van de CU naar "het duidelijke signaal" dat ze afgelopen donderdagnacht in het debat gaven.

Beide partijen steunden toen een motie van afkeuring van D66, waarbij Kaag zei dat haar vertrouwen in Rutte een forse deuk had opgelopen. Kaag neemt het Rutte kwalijk dat hij in de verkenning over Pieter Omtzigt gesproken heeft en er daarna niet eerlijk over was. Daarbij werd duidelijk dat ze Rutte niet ziet zitten als formateur van een nieuw kabinet.

Zowel CDA als D66 vindt dat het nu verder eerst aan Rutte is. Kaag sprak in het debat over de paasdagen als een tijd om te bezinnen. Een woordvoerder van D66 verwijst vandaag opnieuw naar die uitspraak.

De jongerenpartijen van D66, CDA en ChristenUnie zeiden gisteren dat ze regeren met Rutte niet meer zien zitten.