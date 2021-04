Burgemeesters vier grote steden willen dat terrassen weer opengaan

De burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Utrecht steunen de oproep van hun Amsterdamse collega Halsema om de terrassen snel weer te openen.

"Het is niet meer uit te leggen dat mensen wel op een kleedje met een fles rosé op het gras gaan zitten bij Hotel New York, maar dat de horeca de terrassen niet mag openen", laat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb via zijn woordvoerder weten bij de regionale omroep Rijnmond.

De Utrechtse burgemeester Dijksma sluit zich daarbij aan. Als de terrassen open gaan, geeft "dit mensen letterlijk de ruimte om op een verantwoorde manier erop uit te gaan", zegt ze bij RTV Utrecht. Haar Haagse collega Van Zanen steunt de oproep ook, meldt Omroep West.

Drukke parken

De burgemeesters van de grote steden hadden de afgelopen dagen veel te stellen met drukke parken, waar mensen nauwelijks tot geen afstand van elkaar hielden. Dinsdag werden twee parken in Utrecht ontruimd. Woensdag haalde de politie het Vondelpark in Amsterdam leeg.

Voor de Amsterdamse burgemeester Halsema is dat een belangrijke reden om de regering te vragen om de terrassen te heropenen. "Ik zie namelijk veel liever dat mensen een beetje geordend op een terras gaan zitten, in plaats van met duizend mensen in het Vondelpark", zei ze in het tv-programma Beau. "De drukte is er toch wel, op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid."

Heropening Artis en Blijdorp

Juist om de drukte in de stad bij mooi weer een beetje te kunnen spreiden, pleiten Halsema en Aboutaleb ook voor een snelle heropening van de dierentuinen Artis en Blijdorp.

Het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten, is voorstander van "stapje voor stapje versoepelingen, afhankelijk van de stand van zaken van de vaccinatie en de epidemiologische toestand", aldus een woordvoerder van Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen bij Omroep Gelderland.

In de buitenlucht is de kans op coronabesmettingen kleiner dan binnen, maar het risico is niet weg: