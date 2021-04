Brandstichting bij moskee in aanbouw in Gouda

Bij een moskee in aanbouw in Gouda is vannacht brand gesticht. De politie meldt dat een veertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Zijn rol bij de brandstichting is nog onduidelijk.

"We zijn bezorgd", reageert Fouad Khouakhi, secretaris van de moskee bij Omroep West. "Wie heeft het gedaan en waarom?"

De melding van de brand kwam vannacht rond 03.00 uur bij de politie binnen. Een getuige zei dat hij iemand een brandend voorwerp richting het pand had zien gooien. Er ontstond brand in isolatiemateriaal dat klaarlag in de parkeergarage bij de moskee in aanbouw. De gealarmeerde brandweer wist de brand snel te blussen.

De getuige van de brand gaf ook een signalement door van de verdachte. Niet ver van de moskee wist de politie een man aan te houden die daaraan voldeed. Volgens een politiewoordvoerder hing er een brandlucht rond de man. De verdachte is geen onbekende: hij staat zowel bij de politie als hulpverleningsinstanties bekend vanwege "verward gedrag".

Bijna flauwgevallen

Secretaris Khouakhi hoorde pas vanochtend vroeg van de brand. "Tussen middennacht en 06.00 uur heb ik altijd mijn telefoon uitstaan. Toen ik hoorde wat er gebeurd was, ben ik enorm geschrokken en bijna flauwgevallen. Ik zag foto's waarop leek dat het gebouw in lichterlaaie stond."

De omvang van de schade is nog onduidelijk. De nieuwe moskee komt in een oud kantoorpand, dat nu wordt verbouwd. De contouren van het gebedshuis zijn al goed zichtbaar. De gemeenschap is geschokt door de brand, aldus Khouakhi. "Ik heb al vaker gezegd dat aanslagen worden gepleegd op moskeeën en dit is daar weer een voorbeeld van. De schrik zit er goed in. Auto's met bezorgde mensen rijden af en aan."

Denk-Tweede Kamerlid Farid Azarkan gaat een debat aanvragen met demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Azarkan spreekt op Twitter van "honderden incidenten bij moskeeën. Brandstichtingen, bedreigingen. Bekladdingen, vernielingen. Het gaat maar door. Tot en met een terroristische aanslag in Enschede, een paar jaar geleden." aldus Azarkan. "Wat kunnen we doen als samenleving om dit te stoppen?"