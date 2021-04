Jongeren D66, CDA en ChristenUnie zien regeren met Rutte niet meer zitten

De jongerenorganisaties van D66, CDA en ChristenUnie vinden dat hun moederpartij niet aan de formatiegesprekken moet beginnen zolang de VVD Rutte als partijleider heeft.

Bij PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, gaat een brief van leden rond waarin partijleider Segers wordt opgeroepen niet met Rutte in zee te gaan.

Voorzitter Bina Chirino van PerspectieF zegt tegen het Nederlands Dagblad dat het bestuur niet achter de brief staat. Maar het vindt wel dat er door de Tweede Kamerfractie een fout is gemaakt.

Chirino: "We hadden graag gezien dat er voor de motie van wantrouwen gestemd was. Het vertrouwen in Mark Rutte is volgens ons weg. Regeren met de VVD kan nog wel, maar zonder Mark Rutte. We vinden hem geen geloofwaardig leider van Nederland meer."