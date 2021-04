Collega van agent: 'Geweld tegen George Floyd had eerder kunnen stoppen'

De agenten die vorig jaar mei in de Amerikaanse stad Minneapolis George Floyd tegen de grond werkten en een knie in zijn nek drukten, hadden daar veel eerder mee kunnen stoppen. Dat heeft een collega van de agenten gezegd in de rechtbank.

Volgens de collega, die de bewuste nacht aan het surveilleren was, hadden de agenten met hun actie kunnen stoppen toen Floyd geboeid op de grond lag, omdat hij zich toen al niet meer verzette. Floyd overleefde het niet.

"Politiemensen zijn erop getraind om mensen die tegen de grond zijn gewerkt op hun zij te leggen zodat ze kunnen blijven ademen", zei agent David Pleoger in de rechtbank. Een ambulancemedewerker, die ook als getuige was opgeroepen, zei dat er al geen enkel teken van leven meer te zien was bij Floyd toen hij aankwam.

Negen minuten met knie op nek

Afgelopen maandag begon de inhoudelijke behandeling van het proces tegen de agent die minutenlang zijn knie in Floyds nek drukte. Derek Chauvin wordt verdacht van onder meer moord zonder voorbedachten rade en doodslag. Een dag na de dood van Floyd werd hij samen met drie andere agenten door de politie ontslagen.

De zwarte Floyd (46) werd op 25 mei vorig jaar door de agenten geboeid en tegen de grond gewerkt na een melding dat hij met een vals briefje van twintig dollar sigaretten had gekocht. Chauvin drukte meer dan negen minuten zijn knie op de nek van Floyd, die later overleed in het ziekenhuis. Een video van de stervende Floyd leidde wereldwijd tot massale protesten tegen racisme en politiegeweld.

Advocaten: pijnstillers oorzaak van dood

De zitting van de afgelopen dag begon met de getuigenis van de vriendin van Floyd, Courteney Ross. Zij vertelde hoe ze elkaar vier jaar geleden bij het Leger des Heils ontmoetten en dat ze de afgelopen jaren beiden kampten met een verslaving aan pijnstillers als gevolg van chronische pijn.

Na zijn dood werden in het bloed van Floyd hoge doses chemische stoffen gevonden. Volgens de advocaten van agent Chauvin is dat waarschijnlijk de doodsoorzaak. Ook zijn slechte gezondheid en verhoogd adrenalineniveau zouden van invloed zijn geweest, maar de aanklagers geloven daar niets van.

Ook experts zeggen dat inname van pijnstillers waarschijnlijk geen rol heeft gespeeld, omdat verslaafden een tolerantie kunnen ontwikkelen.