AEX van grote dips naar record, hoe ga je daarmee om als belegger?

Jonge beleggers maakten de internetbubbel in 2000 niet mee, maar kregen aan het begin van de coronacrisis ook met flinke koersdalingen te maken. "Toen merkte ik wel dat sommige luisteraars in paniek raakten en vroegen wat ze moesten doen", zegt Verlaan.

Zelf moest hij ook even slikken toen zijn aandelen vorig jaar tientallen procenten achteruitgingen. "Ik had net voor de coronacrisis een flink bedrag belegd. Ik logde in en zag -12 procent staan en de volgende dag weer -10 procent. Ik was goed voorbereid en wist dat je je emoties in bedwang moest houden, maar ik heb wel nog even met een ervaren belegger gebeld om te praten over mijn gemoedstoestand."

Met die gemoedstoestand zit het inmiddels weer helemaal goed en dat zal bij een volgende dip waarschijnlijk ook zo blijven. "Ik merk dat ik er nu geen last van heb, nu ik meer ervaren ben", zegt Verlaan. "Ik maak me ook niet zo druk meer om de wekelijkse koersbewegingen en wacht op de kwartaal- en jaarcijfers om te kijken of mijn aannames kloppen. Nu vind ik het juist vervelend dat het weer zo goed gaat, want ik wil laag inkopen."