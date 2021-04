Beurs op recordhoogte, hoogste slotstand AEX ooit: 708,43

Door de nieuwe economie gaan conjuncturele schommelingen met om de zes à zeven jaar een economische dip tot het verleden behoren, dacht men toen. Kortom, een soort eeuwig opgaande economische groei en altijd lage inflatie. Bedrijven kunnen met ict veel efficiënter en sneller vraag en aanbod op elkaar af stemmen, hebben veel meer informatie en inzicht in lopende processen en kunnen daar dan slim en goedkoop op inspelen.

De terugkerende vraag aan bedrijven is: wat is jullie internetstrategie? Bij veel bedrijven is de website, áls die er al is, vaak niet meer dan een internetadres met een reclamefolder.

Campingrally van 1997

Technologiebedrijven zijn dus hot en hip en stromen in de tweede helft van de jaren 90 de beursvloeren op. Nieuwe economie met nieuwe rijken. Beleggers zien de beurskoersen vanaf 1997 steil oplopen. In januari 1997 gaat de AEX door de 300 punten en een half jaar later al door de 400 tijdens de zogenoemde campingrally. Beleggers zouden zelfs vanaf de camping beursorders doorbellen om de boot van stijgende beurskoersen niet te missen terwijl ze vakantie vieren.

In maart 1998 valt de 500-puntengrens. Even is er dat jaar een hapering door een valutacrisis in Azië, maar daarna gaat het gewoon weer crescendo omhoog. In november 1999 schiet de AEX door de 600 punten en dan stoomt de beurs op richting de 700.

Er hangt de sfeer van: dit kan gewoon niet stuk. Torenhoge winstverwachtingen in de ict-sector blijven het optimisme voeden. Wie niet belegt, is gewoon gek, is de gedachte.