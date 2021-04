Chipfabrikant TSMC verwacht enorme groei en investeert 100 miljard dollar

De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft een enorme investering aangekondigd. Het bedrijf steekt de komende drie jaar 100 miljard dollar (omgerekend 85 miljard euro) in onder meer productiecapaciteit.

De investering volgt een week nadat Intel bekendmaakte 20 miljard dollar te investeren in de uitbreiding van de productie. Dat beide bedrijven nu zoveel geld op tafel leggen om de komende jaren hun capaciteit uit te breiden, is niet toevallig. De sector heeft te maken met grote tekorten; de vraag is een stuk groter dan het aanbod. Tegelijkertijd is het geld bedoeld voor de komende jaren en zal het daardoor waarschijnlijk maar ten dele oplossing bieden voor de huidige problemen.

Toenemende vraag

De chipgigant verwacht dat de vraag naar computerchips aankomende jaren sterk zal toenemen door de komst van 5G en apparaten die veel rekenkracht nodig hebben. Ook wijst het bedrijf erop dat de coronacrisis de digitalisering in "elk aspect" heeft versneld.

In januari maakte het bedrijf nog bekend 25 tot 28 miljard dollar (omgerekend 21 tot 23 miljard euro) te investeren in 2021. Een woordvoerder van het concern zegt tegen de NOS dat het nieuwe bedrag ook het eerder aangekondigde geldbedrag omvat en daarnaast bedoeld is voor het volgende jaar en 2023.

De investering betekent vermoedelijk ook weer extra bestellingen voor het Nederlandse ASML. Dat concern is een belangrijke speler op het gebied van chipmachines en heeft een monopoliepositie op de meest geavanceerde variant (EUV).

Werkt in opdracht

TSMC is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op de chipmarkt. In tegenstelling tot Intel produceert het geen chips onder eigen naam. Het werkt alleen in opdracht van andere partijen.

Zo laat Apple zijn chips, bedoeld voor bijvoorbeeld iPhones, bij het concern produceren. Ook Huawei was een belangrijke klant, maar door Amerikaanse sancties mag TSMC niet meer aan het Chinese techconcern leveren.