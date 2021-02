Grote vraag naar elektronica veroorzaakt chiptekort, raakt met name automarkt

Er is een groot tekort aan kleine, maar belangrijke onderdelen van veel apparaten: computerchips. De problemen zijn wijdverbreid, van spelcomputers tot auto's, en komen door de toegenomen vraag naar elektronica in de coronacrisis.

Sony, dat in november vorig jaar de PlayStation 5 op de markt bracht, kan hierdoor niet aan de vraag voldoen. Samsung waarschuwde eind vorige maand dat de problemen kunnen doorsijpelen naar de smartphonemarkt. En ook Apple heeft last van de tekorten, vertelde topman Tim Cook vorige maand.

De meeste pijn zit in de auto-industrie. Ford besloot in de tweede helft van januari door het tekort een fabriek in Duitsland voor een maand te sluiten. Volkswagens productie in het land heeft er deze maand ook last van. Ook bedrijven als Toyota, Nissan en Honda hebben te maken met problemen. De verwachting is dat de industrie 700.000 auto's minder produceert in de eerste drie maanden van dit jaar. De problemen daar hebben inmiddels ook de aandacht van het Witte Huis.

Hard op de rem getrapt

De oorzaak is te herleiden naar het begin van de coronacrisis. Er werd toen door autoproducenten hard op de rem getrapt, omdat de vraag terugliep en productielocaties sloten door lockdowns. Ondertussen zorgde het massale thuiszitten en thuiswerken juist voor een toenemende vraag naar chips voor in consumentenelektronica. Denk aan laptops en beeldschermen om thuis te werken en tv's en spelcomputers voor entertainment.

Een fabriek van Volkswagen in Duitsland, het bedrijf heeft gezegd dat zijn productie deze maand last heeft van de chiptekorten: