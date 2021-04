Tilburgse wethouder leeft maand op bijstandsniveau: 'Dagen op paprikachips geleefd'

Lahlah hoopt met de opgedane ervaring het beleid te verbeteren, zowel in haar gemeente als in de gesprekken met het Rijk over de Participatiewet. Want er zijn aanpassingen nodig in zowel de organisatie van de bijstand als in de wet- en regelgeving, zegt de wethouder.

"De bijstand moet omhoog en we moeten af van een wet die dwingend en controlerend is, inclusief formulieren vol juridische taal en controlerende toon en toe naar meer menselijk contact", zegt ze in Trouw. "Op die manier krijg je ook meer zicht op wat iemand wel, in plaats van niet kan."

Dat moet uiteindelijk leiden tot echte participatie van iedereen, hoopt Lahlah. "Iedereen moet onafhankelijk kunnen zijn en perspectief hebben. Iedereen moet kunnen meedraaien in de samenleving en welbevinden ervaren. En hulp krijgen als dat niet lukt."