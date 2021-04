Kamerdebat komt er vanochtend dan toch, 'laat elkaar een beetje heel', vraagt Rutte

De Tweede Kamer debatteert naar verwachting vanochtend vanaf 11.15 uur over de mislukte verkenning van de ex-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollogren (D66). Maar dan moet de Kamer wel eerst alle opgeëiste documentatie hebben gekregen over de eerste aanzet tot de vorming van een kabinet.

Gisteravond werd duidelijk dat de fractieleiders de stukken over hun vertrouwelijke gesprekken vanochtend vóór het debat kunnen inzien en al dan niet goedkeuren voor vrijgave. Het gaat vooral om de aantekeningen van de formatiegesprekken van de zeventien lijsttrekkers, maar ook om e-mails, appjes en sms'jes. Ook andere ambtelijke stukken worden meegestuurd.

De Kamer wil volledige transparantie over het verloop van die verkenning.

Het debat zal live uitgezonden worden op NPO 1 en NPOPolitiek.

VVD-fractievoorzitter en premier Rutte vreest dat het debat heftig kan worden. Lijsttrekkers kunnen in die als vertrouwelijk bestempelde gesprekken met Jorritsma en Ollongren misschien wel lelijke dingen hebben gezegd over een ander. Rutte is bang dat openbaarmaking van alle stukken de vorming van een nieuw kabinet lastiger maakt.

Wijn

Bij een formatie moeten "egeltjes langzaam naar elkaar toe kruipen", aldus Rutte. Hij wil straks niet "twee weken wijn en koffie bij elkaar drinken" om de onderlinge verhoudingen weer te herstellen. "Laat elkaar een beetje heel", was gisteren de oproep van Rutte.

"Het debat kan een slachtpartij worden. Er moet nog heel veel boosheid uit", zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "Maar de partijen moeten ook wel weer met elkaar in gesprek om een nieuw kabinet te vormen.

Een mogelijkheid is dat er een symbolische stap wordt genomen, door ook de huidige verkenners Koolmees en Van Ark te laten vertrekken. "Hun valt niet veel te verwijten, maar hun rol is toch troebel geworden in het verkennersproces", aldus Noorlander.