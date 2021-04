VN-gezant waarschuwt: nu in actie komen in Myanmar om burgeroorlog te voorkomen

De VN-veiligheidsraad moet optreden om te voorkomen dat Myanmar afglijdt naar een burgeroorlog. Die oproep doet de speciale VN-gezant voor het Zuidoost-Aziatische land, Christine Schraner Burgener.

De VN-gezant waarschuwde de raad in een bijeenkomst achter gesloten deuren dat het grove geweld van het leger tegen de betogers die de straat opgaan tegen de coup kan ontaarden in een "multidimensionale catastrofe in het hart van Azië". "Ik vraag deze raad om te overwegen om alle mogelijke middelen in te zetten om gezamenlijk in actie te komen en te doen wat juist is."

Gebeurt dat niet, vreest ze dat Myanmar in een spiraal terechtkomt die leidt tot chaos. "Dit kan voor onze ogen gebeuren. Als we een verdere escalatie van de wreedheden niet voorkomen, zal dat de wereld dat op langere termijn heel veel meer kosten dan nu investeren in preventie", aldus de Zwitserse diplomate.

'China wil bedenktijd'

De Veiligheidsraad heeft nog geen gezamenlijke verklaring gegeven over de bijeenkomst omdat buurland China meer tijd heeft gevraagd om na te denken over de waarschuwing van de gezant. Persbureau AP, dat inzage had in de briefing van Schraner Burgener, zegt dat anonieme diplomaten verwachten dat China waarschijnlijk vandaag de tijd wil nemen.

De VN-gezant zegt nog altijd open te staan voor gesprekken met het Myanmarese leger, maar ze wil daar niet lang mee wachten. "Als we wachten totdat zij klaar zijn om te praten, dan zal de situatie op de grond alleen maar erger worden. Een bloedbad dreigt." Ze vreest dat gewapende etnische groeperingen zich met geweld tegen de coup door het leger keren, wat een burgeroorlog kan ontketenen.

Sinds het leger op 1 februari leider Aung San Suu Kyi afzette en de macht overnam zijn bij demonstraties meer dan 500 mensen gedood. Bijna 3000 mensen zijn opgepakt. Een aantal landen, waaronder ook Nederland, hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om het geweld tegen ongewapende burgers te staken.