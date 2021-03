Twaalf landen, waaronder Nederland, roepen Myanmar op geweld te staken

Twaalf landen, waaronder Nederland, hebben in een gezamenlijke verklaring Myanmar opgeroepen om het geweld door het leger tegen ongewapende burgers te staken. De verklaring, uitgegeven door het Pentagon, is ondertekend door de defensietop van verschillende Europese landen, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea.

De defensiechefs veroordelen het geweld tegen de Myanmarese bevolking in de strengste bewoordingen. "Een professioneel leger volgt de internationale gedragsnormen en beschermt de mensen die het dient, in plaats van hen te schaden", schrijven ze.

De Verenigde Naties spreken van de "bloedigste dag" sinds het leger begin februari de macht greep in het Zuidoost-Aziatische land. Secretaris-generaal Guterres zegt "zeer geschokt" te zijn door het recente geweld. De VN-rapporteur in Myanmar roept de internationale gemeenschap op de militaire junta te isoleren, onder meer door de olie- en gashandel met het land stil te leggen.

Volgens de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken bewijzen de coupplegers met het recente geweld dat ze "bereid zijn levens van velen op te offeren om enkelen in het zadel te houden".

Kinderen doodgeschoten

Volgens getuigen en lokale media zijn gisteren zeker 114 doden gevallen in Myanmar, nadat ordetroepen betogers onder vuur hadden genomen. Daarbij vonden ook jonge kinderen de dood. De legerleiding waarschuwde eerder deze week al dat demonstranten door het hoofd geschoten zouden worden bij deelname aan de protesten tegen de militaire machthebbers.

Het grove geweld vond plaats op de Dag van de Strijdkrachten, waarop het verzet tegen de Japanse bezetter in de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Bij de militaire parade zouden diplomaten uit verschillende buurlanden aanwezig zijn geweest. Rusland stuurde als enige land een minister naar de herdenking.

Vooralsnog hebben Rusland en China zich niet uitgelaten over het recente geweld in Myanmar. Zolang het militaire regime steun van de twee landen heeft, zijn sancties door de VN-veiligheidsraad uitgesloten.

De afgelopen week stelden de VS, het VK en de EU op eigen kracht al sancties in tegen onder meer hooggeplaatste militairen. EU-lidstaat Hongarije keurde de sancties af, maar blokkeerde het instellen ervan niet.

'Democratie veiligstellen'

De Myanmarese coupleider Min Aung Hlaing liet gisteren in een toespraak weten zijn koers niet te wijzigen. Volgens hem zorgt het leger er juist voor dat de democratie in het land wordt veiliggesteld na het "onwettige handelen" van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Zij is de democratisch gekozen leider van het land, maar werd na haar verkiezingszege opzijgeschoven door het leger.

Ook stelde de coupleider de bevolking nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht, maar hij zei niet wanneer die moeten plaatsvinden.