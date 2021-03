Debat over verkenning uitgesteld naar donderdag, Rutte waarschuwt voor emoties

Vandaag stond het belangrijke debat over de herkomst van de opmerking over Omtzigt gepland. Maar het debat wordt nu breder getrokken met ook de verslagen van gesprekken die in vertrouwen zijn gevoerd. VVD-fractievoorzitter Rutte waarschuwde voor de gevolgen van het openbaar maken. Er kunnen persoonlijke opmerkingen in staan over andere Kamerleden en dat kan de onderlinge verhoudingen op scherp zetten, was zijn waarschuwing.

Hij deed het voorstel om alleen zijn eigen gespreksverslag openbaar te laten maken en zei te hopen dat iedereen erin slaagt "de emoties in goede banen te leiden." Rutte vreest dat de vorming van een kabinet nog moeilijker wordt als de onderlinge verhoudingen door de openbaargemaakte stukken verslechtert. De andere partijen vinden dat alles nu openbaar moet worden. "In transparantie moeten we nu met elkaar spreken."