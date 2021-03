Navalny kondigt hongerstaking aan, vertrouwt 'dokters van de overheid' niet

Navalny wordt naar eigen zeggen niet goed behandeld voor aanhoudende rugklachten, waardoor die zijn verergerd en inmiddels uitstralen naar zijn benen. Zo zou hij minder gevoel hebben in zijn linkerbeen.

Volgens correspondent Iris de Graaf lijkt de hongerstaking van Navalny een noodkreet. "Blijkbaar maakt hij zich dusdanig zorgen om zijn pijn en het gebrek aan ook maar enig zicht op een afspraak met een onafhankelijke arts, dat hij nu op deze manier om hulp roept", zegt De Graaf.

Marteling

In februari werd de voornaamste criticus van president Poetin veroordeeld voor 2,5 jaar cel, omdat hij zich niet aan een meldplicht had gehouden. Overigens kon hij zich niet melden omdat hij in Duitsland aan het herstellen was van een vergiftiging.

Navalny is ervan overtuigd dat het Kremlin achter de vergiftiging zat. Ook mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties stellen dat de Russische overheid verantwoordelijk is voor de vergiftiging. Rusland spreekt betrokkenheid tegen.

Eerder deze maand werd Navalny overgebracht van een detentiecentrum naar strafkolonie IK-2, zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Vorige week omschreef hij het verblijf in het strafkamp als een "marteling".

Hij zou ieder uur worden gewekt door bewakers en nauwelijks pijnstillers tegen zijn rugpijn krijgen. De Russische gevangenisautoriteiten zeiden vorige week na een onderzoek dat Navalny in een "stabiele en bevredigende" conditie is.