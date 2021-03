G. Gordon Liddy (90), brein achter inbraak Watergate, overleden

Voormalig FBI-agent G. Gordon Liddy, die werd veroordeeld voor zijn rol in het Watergate-schandaal dat in 1974 leidde tot het aftreden van president Nixon, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Washington Post. Zijn zoon wil tegen de krant alleen kwijt dat hij niet is overleden aan het coronavirus. Liddy leed aan de ziekte van Parkinson.

George Gordon Liddy genoot in de jaren voor zijn pensioen bekendheid als radiopresentator, maar was het bekendst als de leider van 'de loodgieters', een clandestien team dat na de publicatie van de explosieve Pentagon Papers over de Vietnamoorlog werd opgericht om op te treden tegen lekkende ambtenaren.

Onder Liddy's leiding brak het team in 1972 in bij het hoofdkwartier van de Democraten. Dat was aanvankelijk een succes: de groep slaagde erin om afluisterapparatuur te plaatsen en documenten te fotograferen. Toen ze terugkeerden om de microfoons bij te stellen en nog meer apparaten te plaatsen, werden ze op heterdaad betrapt.

'Zou het opnieuw doen'

Vijf teamleden werden direct opgepakt nadat ze waren gesnapt. Liddy, die niet binnen was, werd later gearresteerd en veroordeeld voor samenzwering, afluisteren en de inbraken bij het Democratische hoofdkwartier en Pentagon Papers-lekker Ellsberg. Het kwam hem op een celstraf van 20 jaar te staan, al kwam hij na strafvermindering op initiatief van de Democratische president Carter na ruim vier jaar vrij.

Liddy heeft altijd erkend dat hij verantwoordelijk was voor de inbraak bij het Democratische hoofdkwartier. Spijt had hij niet, hij betreurde alleen dat de missie om de Democraten af te luisteren was mislukt. "Ik zou het opnieuw doen voor mijn president", zei hij jaren na zijn vrijlating.

In 1980 verscheen er een autobiografie van Liddy, waarin hij onder meer beschreef dat hij als kind geïnspireerd was geraakt door de toespraken van Hitler, waar de Duitse dienstmeid van zijn ouders via de radio naar luisterde. Ook beschreef hij in dat boek dat hij en zijn 'loodgieters' werkten aan tal van andere plannen om de Democraten te beschadigen voor president Nixon. Onder de nooit uitgevoerde plannen waren ontvoeringen, uitlokking door middel van prostituees en zelfs een moord.

Miami Vice

In zijn latere carrière als talkshowpresentator sprak hij vaak met trots over de Watergate-inbraak en zijn weigering om voor zijn veroordeling een verklaring af te leggen. "Ik ben trots dat ik de man was die zijn mond niet opendeed." Dat hij genoot van zijn plek in de geschiedenis, bleek ook wel uit het nummerbord van zijn auto, waarop hij H20GATE had laten zetten.

Verder speelde hij nog jaren de boef in Amerikaanse televisieseries als Miami Vice, MacGyver en Airwolf. "Ik speelde alleen maar boeven. Ik hoef niet eens te acteren. Ik ga er gewoon heen en speel mezelf", zei hij later over zijn rolkeuze.