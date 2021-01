Pentagon Papers-journalist overleden, deelt postuum geheimen over scoop

Sheehan had na publicatie nooit verteld hoe het rapport van Ellsberg precies in zijn handen was gekomen. Maar toen een journalist hem in 2015 vroeg dat verhaal toch eens te vertellen, ging hij akkoord op één voorwaarde: het mocht pas gepubliceerd worden na zijn dood.

Onvoorspelbare bron

Gisteren publiceerde The New York Times het artikel. Daaruit blijkt dat Ellsberg aan Sheehan enkel toestemming had gegeven de documenten te lezen en eventueel aantekeningen te maken in Ellsbergs appartement in Boston. Hij mocht ze dus niet meenemen.

Dat zat Sheehan niet lekker, ook omdat hij Ellsberg onvoorspelbaar vond. Hij vreesde dat Ellsberg zich vroeg of laat bij de verkeerde persoon zou verspreken, waardoor de regering-Nixon lucht zou krijgen van het lek en publicatie door rechtszaken onmogelijk werd. Ook was Ellsberg zelf bang voor vervolging, waardoor Sheehan niet zeker was of hij wel toegang zou houden tot de documenten.

Dus besloot Sheehan de documenten van Ellsberg te 'stelen'. Hij greep zijn kans toen Ellsberg op vakantie ging en hij toestemming van hem had gekregen om in diens appartement in Boston de papieren te blijven bestuderen. Sheehan liet zijn vrouw overvliegen met extra koffers en kopieerde de papieren in copyshops.

Koffers vol topgeheim materiaal

Aan boord van het vliegtuig terug had het stel een extra stoel gereserveerd voor de koffers vol topgeheim materiaal. Vervolgens sloot Sheehan zich op in een hotel in hartje New York met collega's om de materie te verwerken tot krantenstukken. Ondertussen hield hij Ellsberg aan het lijntje door onder meer te zeggen dat de krant nog worstelde met hoe de Pentagon Papers precies te publiceren.

Kort voor de daadwerkelijke publicatie vroeg Sheehan bij Ellsberg of hij toch de originele stukken kon krijgen. "Voor mijn geweten, zodat hij een soort waarschuwing kreeg dat we het snel gingen brengen", zei Sheehan. Ellsberg ging akkoord, maar Sheehan had zijn verhalen toen al klaar.