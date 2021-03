'Pensioenuitvoerders investeren in bedrijven rond junta Myanmar'

De Nederlandse pensioenuitvoerders APG en PGGM investeren in bedrijven die nauwe banden hebben met de junta in Myanmar. Dat schrijft actiegroep Justice for Myanmar, dat de geldstromen van het militaire regime onderzoekt.

Het gaat volgens Justice for Myanmar om zo'n 2,3 miljard dollar aan investeringen. In het rapport staan de namen van twintig bedrijven waar Nederlands geld in gestoken wordt.

Zo investeert PGGM in het Indiase bedrijf Bharat Electronics, dat het Myanmarese leger voorziet van militaire technologie. Zowel APG als PGGM belegt in Adani Ports, dat volgens de Volkskrant in 2019 een overeenkomst sloot met een bedrijf van de Myanmarese legertop voor de ontwikkeling van een haven in Yangon.

'Onderneem direct actie'

Tegenover de krant zegt de Britse bedrijvenwaakhond OECD Watch dat APG en PGGM meteen hun investeringen moeten terugtrekken uit in ieder geval Bharat Electronics.

Justice for Myanmar roept de pensioenuitvoerders in het rapport op tot "directe actie". Anders zijn zij volgens de opstellers medeplichtig aan de mensenrechtenschendingen in het land.

In februari nam het leger de macht over van de democratisch gekozen regering in Myanmar. Sindsdien zijn bij demonstraties ruim 500 mensen om het leven gekomen, merendeels ongewapende burgers en kinderen.

In gesprek met bedrijven

PGGM zegt in een reactie eerst het rapport van Justice for Myanmar nauwgezet te willen bestuderen "om exact vast te stellen waar PGGM mee in verband wordt gebracht".

"Daarna gaan we het naast onze beleggingen leggen, kijken hoe dit past bij ons als verantwoord belegger en kunnen we hier inhoudelijk op ingaan", zegt een woordvoerder over het vandaag gepubliceerde onderzoek. "We willen uiteraard geen ernstige misstanden in onze portefeuille." Hij benadrukt dat PGGM al veel langer niet rechtstreeks investeert in Myanmar via bijvoorbeeld staatsobligaties.

APG zegt dat ook en wijst erop dat het grootste fonds van de uitvoerder, ABP, "het respecteren van mensenrechten als belangrijke randvoorwaarde heeft bij het duurzaam en verantwoord beleggen".

APG gaat "actief" in gesprek met de bedrijven die direct of indirect contact hebben met de junta. Die moeten dan kunnen aantonen dat ze niet verbonden zijn aan het regime of op een andere manier de legerleiding helpen, aldus het pensioenbedrijf.