Ghislaine Maxwell, ex van Jeffrey Epstein, nu ook verdacht van mensenhandel

Ghislaine Maxwell wordt nu ook verdacht van mensenhandel. Dat blijkt uit een nieuwe aanklacht tegen de 59-jarige ex-vriendin en vertrouweling van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde na zijn arrestatie op verdenking van het jarenlang misbruiken van minderjarige meisjes.

Maxwell werd afgelopen zomer opgepakt en zit sindsdien vast in New York, omdat zij door federaal aanklagers ervan wordt verdacht Epstein te hebben geholpen bij het ronselen en seksueel misbruiken van tenminste drie slachtoffers in de jaren '90.

In de nieuwe aanklacht komt er een vierde slachtoffer bij, dat tussen 2001 en 2004 door Epstein misbruikt zou zijn. Dat begon toen zij 14 jaar oud was.

Honderden dollars voor seksuele massages

Volgens de nieuwe aanklacht betaalde Maxwell het meisje honderden dollars en gaf zij haar lingerie cadeau, om naakt Epstein te masseren en seksuele handelingen bij hem uit te voeren.

Zowel Epstein als Maxwell zouden haar ook betaald hebben om andere minderjarige meisjes te ronselen voor zulke massages, iets dat ze uiteindelijk ook deed.

Maxwell zit sinds de zomer vast in New York, en heeft meerdere pogingen zien mislukken om op borgtocht vrij te komen: bij de laatste poging bood ze aan om haar Franse en Britse nationaliteit op te geven, en een borgsom van 28,5 miljoen dollar te betalen. De rechter ging daar niet mee akkoord.

Maxwell, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, ontkent alle beschuldigingen uit de eerdere aanklacht.