Cabaretduo Yentl en de Boer wint opnieuw Annie M.G. Schmidtprijs

Schmidt en Bannink maakten Het is over in de jaren 60 voor de musical Heerlijk duurt het langst. Het is een ode aan een stukgelopen huwelijk. Het is begonnen is een antwoord daarop, waarin de kant van de jonge maîtresse wordt belicht.

In 2015 werd de Annie M.G. Schmidtprijs ook al eens gewonnen door Yentl en de Boer, voor hun nummer Ik heb een man gekend. Alleen Wende Snijders won de prijs ook twee keer.

De onderscheiding bestaat uit een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt en een geldbedrag van 3500 euro. De prijs is een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur.