De Jonge erkent: prognose vaccinaties was te optimistisch

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid erkent dat de prognose van het aantal vaccinaties vorige week niet helemaal klopte. "Afgelopen week had ik inderdaad liever wat meer geprikt."

De wil om snel te hervatten na het stoppen met AstraZeneca was er wel. Maar het prikken moest volgens De Jonge na de tijdelijke stop weer op gang komen en daar ging het niet helemaal zoals gehoopt. "De prognose was te hoog, de realisatie te laag" concludeert de bewindsman, die de praktijk "iets weerbarstiger" noemt dan gedacht.

Volgens De Jonge moesten de eerder ingeroosterde prikken verzet worden en is niet makkelijk te zeggen wat precies misging. De plekken voor prikken stonden wel in de agenda maar werden niet allemaal ingevuld. Volgens De Jonge is het moeilijk te zeggen hoe dat komt.

Volgens het coronadashboard zijn er de afgelopen zeven dagen gemiddeld 40.712 mensen per dag geprikt. Als je dat met zeven vermenigvuldigt, kom je uit op iets minder dan 285.000 prikken voor de afgelopen week. Veel minder dan De Jonge voorspeld had.

De komende weken zullen we volgens De Jonge wel weer iedere week "de bodem van de koelkast in zicht hebben" en "zoveel mogelijk wegprikken". Komende week hoopt De Jonge dat er tussen de 400.000 tot 500.000 prikken gezet kunnen worden, want "de derde golf, daar zitten we midden in".

Kerkdiensten online

De minister veroordeelde ook het geweld dat gisteren tegen journalisten in Urk en Krimpen aan de IJssel werd gepleegd. "Dit was flink over de schreef. Onacceptabel." Ook over de grote aantallen mensen bij elkaar in die kerken is De Jonge niet te spreken. "Kerkdiensten moeten voorlopig online. Kerken moeten niet de randen van de wet opzoeken."

De minister verwacht verder dat in de week van 12 april er voldoende sneltesten zijn, zodat de plannen om in het hoger onderwijs weer deels te beginnen door kunnen gaan.

Kijk hier wat De Jonge over de vaccinaties zei: