'Fatale mishandeling Arnhem hoorde bij reeks pedojachten'

Bij het onderzoek naar de fatale mishandeling van een 73-jarige Arnhemmer in oktober zijn de politie en het Openbaar Ministerie gestuit op meerdere mishandelingen van vermeende kindermisbruikers door zogeheten pedojagers. Tien minderjarige verdachten moeten zich de komende weken bij de jeugdrechter verantwoorden voor negen incidenten, meldt de Gelderlander.

Een van die negen mishandelingen is het incident in het Arnhemse Spijkerkwartier, waarbij het 73-jarige slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. Twee weken later zei het OM dat de man in de val was gelokt door pedojagers, die zich voordeden als minderjarigen en een afspraak maakten om seks te hebben.

Hiervoor werden vijf verdachten opgepakt. Toen bleek dat twee van hen ook bij andere gevallen van pedojacht betrokken waren, begon de recherche een tweede onderzoek, schrijft de Gelderlander. Daaruit kwamen vijftien incidenten naar voren. Bij negen gevallen zou er genoeg bewijs zijn voor vervolging.

'Niet zachtzinnig'

De overige zes incidenten zouden zijn afgevallen omdat de slachtoffers uit schaamte geen aangifte durfden te doen of omdat de politie het bewijs niet rond kreeg. "Ook in deze strafzaken zijn de mannen waarop gejaagd werd niet zachtzinnig behandeld", zegt een ingewijde tegen de regionale krant.

De tien verdachten komen uit Arnhem, Rozendaal en Westervoort. De jongens zouden elkaar kennen via voetbal, school of sociale media en steeds in wisselende groepjes vermeende kindermisbruikers in de val lokken: soms met z'n vijven, maar vaker met z'n drieën of tweeën.

Omdat de verdachten minderjarig zijn, is hun proces achter gesloten deuren.

Honderden incidenten

Afgelopen najaar waren verspreid door het land honderden incidenten met pedojagers. Daarbij werden vermeende kindermisbruikers mishandeld, bedreigd of via sociale media aan de schandpaal genageld.

Hierop deden minister Grapperhaus, de politie en het OM een dringende oproep om hiermee te stoppen. "Ze denken dat ze het recht een handje helpen, maar ze helpen ons eerder van de wal in de sloot", zei Oscar Dros, portefeuillehouder burgeropsporing bij de politie in november. "Pedojagers kosten ons veel extra werk. Dat gaat ten koste van ons bestaande werk en dus ook ten koste van het opsporen van kindermisbruik."