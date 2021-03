Farmaceuten willen plek in OMT: 'Onze kennis wordt nergens gehoord'

De farmaceutische industrie wil meepraten in het Outbreak Management Team (OMT) over de corona-aanpak. Vooral de expertise over vaccins kan het OMT goed gebruiken, zegt voorzitter Marc Kaptein van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG). Maar OMT-baas Jaap van Dissel is niet enthousiast.

Volgens Kaptein is er in het OMT afgelopen jaar veel goed gegaan, maar zijn er ook dingen die beter kunnen. "Wij hadden inzicht kunnen geven over de ontwikkeling van vaccins en de snelheid waarmee dat kon", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan was het niet als een verrassing gekomen dat de eerste vaccins al eind 2020 beschikbaar kwamen. Zo had Nederland zich beter kunnen voorbereiden op de start van de vaccinatiecampagne."

Kaptein, die ook medisch directeur van de Nederlandse tak van farmaceut Pfizer is, zegt dat hij wel regelmatig contact heeft met mensen bij het RIVM en op het ministerie van Volksgezondheid. Maar bij het OMT spreekt hij nooit iemand. "De communicatie voor onze vereniging was niet optimaal."