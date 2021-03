Rijst, knakworstjes, patat en wc-papier waren dé toppers tijdens het hamsteren

Eén van de fabrikanten die met plezier terugkijkt op een recordjaar, is Kimberly-Clark, fabrikant van wc-papier Page. Algemeen-directeur Allowin Aarden: "Ja, we zagen de bui al hangen. Op sociale media zagen we filmpjes uit China en Australië, al voordat het hamsteren hier begon. In die landen ging het er soms heftig aan toe met consumenten die elkaar zelfs te lijf gingen."

Voor Page schoot de verkoop in ons land in die eerste weken van maart 2020 met zo'n 70 à 80 procent omhoog. "Dan heb je het over 12,5 miljoen rollen extra, dat zijn honderden vrachtwagens vol. Echt gigantisch", zegt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Hamsteren was echt niet nodig. Dat hebben we ook steeds gezegd. Maar ja, hoe gaat dat dan: je ziet de buurvrouw met drie grote pakken thuiskomen, en dan denk je: ojee, is er straks voor mij nog wel genoeg?"

Overigens ligt de verkoop van wc-papier in 2021 nog steeds 15 procent hoger dan 'normaal'. "Dat komt doordat we veel meer thuis zijn met zijn allen. De zakelijke markt - scholen, horeca, bedrijven en kantoren - is natuurlijk een heel ander verhaal voor ons."