Algerijnen weer de straat op, demonstranten eisen eerlijke verkiezingen 

Ze gingen de straat niet op vanwege de lockdown, maar weg is het anti-regeringssentiment in Algerije nooit geweest. Sinds een paar weken zijn er in het Noord-Afrikaanse land opnieuw grote protesten, uit onvrede over president Tebboune, de regeringspartij Front de Libération National (FLN) en de komende verkiezingen. De protestbeweging eist politieke verandering.

Sinds februari zijn er, ondanks waarschuwingen voor het coronavirus, toch weer protesten. Iedere week gaan betogers de straat op. Niet alleen in de hoofdstad Algiers, maar ook in steden als Kherrata. De meeste protesten beginnen vreedzaam, hoewel de politie af en toe toch hard optreedt en arrestaties verricht. Zeker bij de protestgolf in 2019 waren er veel botsingen tussen betogers en de oproerpolitie, soms met gewonden als gevolg.

"Iedereen demonstreert: jong, oud, student, dokter, iedereen. Ik heb het gevoel dat de protestbeweging, de Hirak, nu nog feller is", zegt Anissa Yabzeg, een Algerijnse die in Nederland woont. Ze demonstreerde twee jaar geleden meerdere keren mee in Algiers. "De protestbeweging accepteert de huidige regering niet en ziet Tebboune niet als hun president. Ze willen rechtvaardige verkiezingen en een geschikte kandidaat."

Einde aan corruptie en werkloosheid

De eerste anti-regeringsdemonstraties begonnen in februari 2019. Nadat de toenmalige president Bouteflika had gezegd voor een vijfde ambtstermijn te willen gaan, brak er onrust uit. Bouteflika was lid van de FLN en al twintig jaar aan de macht. De partij regeerde al sinds 1962, het jaar waarin Algerije onafhankelijk werd van Frankrijk.

De betogers hoopten juist dat er bij de aangekondigde verkiezingen een nieuwe presidentskandidaat zou komen. Iemand die een einde kon maken aan corruptie en hoge werkloosheid, én iemand die niet van de FLN was.

"Het Algerijnse volk weet dat er zo veel mogelijkheden zijn, ook wat betreft de positie in de wereld. Werkloosheid aanpakken, investeren in groene energie: ze weten dat het kan, maar het komt niet van de grond", vertelt Yabzeg. "Rijkdom wordt verdeeld binnen de partij en daar profiteert het volk niet van." Ook zouden er te weinig kansen zijn voor jongeren.

Opgestapt

Onder grote druk van de miljoenen demonstranten stapte Bouteflika op. Er werden wederom verkiezingen uitgeschreven voor december en in de tussentijd hielden de protesten aan. De huidige president Tebboune, ook van de FLN, kreeg 58 procent van de stemmen. Maar de opkomst was historisch laag: slechts 40 procent van de kiesgerechtigden ging naar de stembus. Veel demonstranten hadden de verkiezingen geboycot. Tebboune is in hun ogen dan ook niet hun president, omdat ze niet op hem hadden gestemd.

In Algerije waren sinds februari 2019, tot het begin van de coronacrisis in maart 2020, continu demonstraties. Een aantal belangrijke momenten op een rij: