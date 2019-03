Honderden gewonden bij protest Algerije, studenten krijgen alvast vakantie

Bij de protesten van gisteren in heel Algerije zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt, is vandaag in de hoofdstad Algiers bekendgemaakt. Een ziekenhuis in Algiers kreeg honderd gewonden binnen. Sommigen hadden traangas ingeademd, anderen waren door stenen of rubberkogels geraakt.

De Algerijnse regering meldt dat ook 100 politieagenten gewond zijn geraakt.

Algerije was gisteren getuige van de grootste demonstraties in 28 jaar. De schattingen over het aantal deelnemers van de protesten lopen uiteen van tienduizenden tot honderdduizenden. De demonstraties begonnen toen de 82-jarige president Bouteflika op 10 februari aankondigde dat hij opgaat voor een vijfde termijn als president. Op 3 maart werd zijn kandidatuur officieel.

Verlengde vakantie studenten

Waarschijnlijk om de protesten in te dammen, laat de regering de voorjaarsvakantie voor studenten met ingang van morgen ingaan, tien dagen eerder dan gepland. De vakantie duurt vier weken; veel studenten nemen deel aan de protesten tegen Bouteflika.

Bouteflika is sinds 1999 aan de macht. Zijn gezondheid is broos. Hij verblijft nu in Genève voor periodiek medisch onderzoek. Hij is gekluisterd aan een rolstoel.