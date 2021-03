'Grootste problemen Suezblokkade komen pas na vlottrekken containerschip'

Het belangrijkste zeekanaal voor de wereldwijde handel is nu voor de vierde dag op rij geblokkeerd. Ook vandaag is in Egypte geprobeerd om het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal in beweging te krijgen. Maar zelfs als het lukt het 400 meter lange schip vlot te trekken, is de logistieke nachtmerrie voor bedrijven en rederijen verre van voorbij.

Momenteel staan ruim 320 containerreuzen 'in de file' voor de smalle waterweg. Zodra de Ever Given uit de weg is, moeten alle andere schepen er een voor een doorheen - op een deel van het kanaal geldt eenrichtingsverkeer. Vervolgens wordt gevreesd voor een domino-effect van vrachtschepen die willen aanmeren in dezelfde havens. En daarmee de strakke planning van het wereldwijde netwerk in de war schoppen.

Wachten

"Het kan zijn dat schepen dagen op elkaar moeten wachten voordat er kan worden gelost en geladen", zegt Rogier Spoel van branchevereniging voor verladers Evofenedex. "Dat effect werkt heel erg door. Van vervoer naar het achterland, de binnenvaart tot het wegvervoer: het kan hierdoor ontregeld raken. Omdat de schema's niet meer kloppen en er geen goede afstemming meer is."