Hardrijders in België krijgen bij boete voortaan ook brief van een doodrijder

De nieuwe aanpak komt van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die liet de universiteit in Leuven onderzoeken of het ook echt werkt. Zonder de brief heeft een boete geen effect op het rijgedrag, blijkt uit het onderzoek. Bij automobilisten die de brief wel ontvingen daalde de intentie om te snel te rijden met 25 procent.

De Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne is tevreden over de aanpak. "Als we iets willen doen aan de verkeersveiligheid, gaat het niet alleen over boetes geven. Het gaat vooral over mensen te laten ­nadenken over de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. Deze persoonlijke brief bij de boete is een heel directe wijze om dit te doen."

Eerder dit jaar was in België ook een campagne om het gedrag drankrijders aan te pakken. Automobilisten die werden betrapt met te veel drank op kregen een sleutelhanger met de naam van een kind dat was verongelukt in het verkeer.