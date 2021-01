Belgische drankrijders krijgen sleutelhanger met naam verongelukt kind

Axelle, Philippe, Olivier, Timmy, Romina, Corwin, Nathan en Laetitia: het zijn de namen van acht Belgische kinderen en jongeren die de afgelopen jaren om het leven kwamen nadat ze waren aangereden door een beschonken chauffeur. Vanaf dit weekend krijgen automobilisten die bij een alcoholcontrole in België worden betrapt op rijden met te veel drank op een sleutelhanger met de naam van een van de jonge slachtoffers.

De actie hoort bij een campagne van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen en het Belgische instituut voor verkeersveiligheid Vias. Met de sleutelhangers, die er hetzelfde uitzien als de bekende gele Bob-exemplaren, willen zij waarschuwen voor de gevolgen van alcohol achter het stuur. Automobilisten die een sleutelhanger krijgen met de naam van een verongelukt kind, kunnen die inleveren voor een Vias-cursus over de gevolgen van alcohol op het rijgedrag.

Extra veel drankcontroles

De eerste sleutelhangers zijn in de kerstvakantie al uitgedeeld, de rest volgt vanaf morgenavond. Dan begint in België het 'weekend zonder alcohol achter het stuur', een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij de politie extra veel drankcontroles uitvoert.

Volgens verkeersinstituut Vias hebben bestuurders die betrokken zijn bij een letselongeval gemiddeld 1,7 promille alcohol in hun bloed. Ter vergelijking: ervaren automobilisten mogen met meer dan 0,5 promille in hun bloed de weg niet op. Dat komt neer op ongeveer twee glazen alcohol.

Onder invloed van drugs

In België daalde het aantal ongelukken waarbij drank in het spel was de afgelopen tien jaar met ongeveer 20 procent. Toch veroorzaakten automobilisten die te veel hadden gedronken in 2019 nog 4106 ongelukken, zegt Vias.

In Nederland nam het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer tussen 2016 en 2019 flink toe. Er gebeurden in die periode ook meer ongelukken waarbij drank in het spel was: in 2018 ging het om 2731 ongevallen. De politie noemde die toename opvallend, omdat de tendens in de jaren daarvoor juist was dat er minder alcohol in het verkeer was.

Ook het aantal bekeurde automobilisten die onder invloed waren van drugs heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Begin 2020 werden iedere maand zo'n duizend 'drugsrijders' staande gehouden, bijna net zo veel als het aantal automobilisten dat wordt betrapt onder invloed van drank.