Het wachten beu halen Nederlanders een zelftest over de grens

Veel Nederlanders zijn het wachten op de zelftest beu. Ze gaan de grens over en kopen een setje zelftests bij de supermarkt of de drogist in Duitsland.

"Het is toch te gek dat wij in Nederland moeten wachten totdat er iets gaat gebeuren. Dat kan toch niet", zegt een Nederlander tegen Omroep Gelderland. Hij is naar het Duitse grensdorp Kranenburg vlak bij Groesbeek gereden om een paar zelftests te kopen, "Nu kun je testen en er zeker van zijn of het goed zit of niet."

Afgelopen woensdag zei minister De Jonge dat hij twee tests heeft goedgekeurd waarmee mensen zelf kunnen nagaan of ze besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om tests van de fabrikanten Roche en Biosynex. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de eerste tests half april in de Nederlandse supermarkten in de schappen liggen.

Ook een paar voor de buren

Dat duurt veel mensen te lang. "Typisch Nederland. Daar wordt alleen maar gepraat. De handjes laten wapperen, dat kennen ze niet. Ze lopen alleen maar achter de feiten aan", moppert een oudere Nijmegenaar in Kranenburg. Hij heeft net een aantal zelftests (5 euro per stuk) gekocht bij de Aldi.

"Als ik zo'n test doe, kunnen de kinderen wél komen. We nemen er ook gelijk een paar voor de buren mee," zegt een andere Nederlander in het Duitse dorp. Hij koopt tien zelftests. "Dan kun je ze nog eens uitdelen. Alle mensen zitten erom te springen."

"We verkopen ze echt veel aan Nederlanders", bevestigt een caissière van drogisterij DM.

Indicatie

De zelftests uit de Duitse supermarkt geven vooral een indicatie, zegt arts-microbioloog Heiman Wertheim van het Radboudumc in Nijmegen. Volgens hem zijn ze voor 80 procent betrouwbaar. Bij een positieve test kun je ervan uitgaan dat je besmet bent. Maar ben je negatief getest, dan geeft dat dus nog geen zekerheid. "Dus, nog steeds niet met oma gaan knuffelen, gewoon alle maatregelen blijven volgen."